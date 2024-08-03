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В колодцах под Харьковом исчезает вода: глава громады пояснил причину

Общество 19:09   03.08.2024
Оксана Горун
В колодцах под Харьковом исчезает вода: глава громады пояснил причину Фото: ГСЧС

В Черкасской Лозовой под Харьковом местные жители жалуются руководству громады на снижение уровня воды в колодцах.

Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов объяснил, что происходит.

«Лозовеньковское водохранилище, поддерживающее уровень грунтовых вод, обслуживается одним из коммунальных предприятий Харьковского городского совета. Действительно, уровень водохранилища был существенно снижен. Нами были проведены переговоры относительно прекращения или снижения объемов сброса воды с водоема для поддержания уровня грунтовых вод в селе Черкасская Лозовая. Руководство предприятия уже приняло меры по минимизации сброса воды, за что им большая благодарность. Однако из-за этого существенно упал уровень воды в реке Лозовенька в пределах Малой Даниловки», — написал в telegram Гололобов.

Ранее про обмеление рек в Харьковской области сообщал региональный центр по гидрометеорологии. Метеорологи связали этот процесс с неустойчивой погодой и без существенных осадков.

«На реках суббассейна р. Северский Донец ожидается дальнейший спад уровней воды на 5-10 см за период с 1 по 5 августа», — предупредили синоптики.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 августа 2024 в 19:09;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Черкасской Лозовой под Харьковом местные жители жалуются руководству громады на снижение уровня воды в колодцах".