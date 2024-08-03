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У колодязях під Харковом зникає вода: голова громади пояснив причину

Суспільство 19:09   03.08.2024
Оксана Горун
У колодязях під Харковом зникає вода: голова громади пояснив причину Фото: ГСЧС

У Черкаській Лозовій під Харковом місцеві жителі скаржаться керівництву громади на зниження рівня води у колодязях.

Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов пояснив, що відбувається.

“Лозовеньківське водосховище, яке підтримує рівень ґрунтових вод, обслуговується одним із комунальних підприємств Харківської міської ради. Дійсно рівень водосховища було суттєво знижено. Нами буди проведені переговори, що до припинення, або зниження об’ємів скиду води з водоймища, для підтримки рівня ґрунтових вод в селі Черкаська Лозова. Керівництво підприємства вже вжило заходів, що до мінімізації скиду води, за що їм велика вдячність. Проте через це суттєво впав рівень води в річці Лозовенька в межах Малої Данилівки”, – написав Гололобов у телеграмі.

Раніше про обміління річок у Харківській області повідомляв регіональний центр із гідрометеорології. Метеорологи пов’язали цей процес із нестійкою погодою без істотних опадів.

“На річках суббасейну р. Сіверський Донець очікується подальший спад рівнів води на 5-10 см за період з 1 по 5 серпня”, – попередили синоптики.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2024 в 19:09;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Черкаській Лозовій під Харковом місцеві жителі скаржаться керівництву громади на зниження рівня води у колодязях".