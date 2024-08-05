Ночью от +13: прогноз погоды в Харькове и области на 6 августа

Во вторник, 6 августа, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 13 до 15 градусов, днем — 26 — 28, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 13 до 18 градусов, днем — 24 — 29.

Ветер северный — 5 — 10 м/с.