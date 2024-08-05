Вночі від +13: прогноз погоди в Харкові та області на 6 серпня

У вівторок, 6 серпня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 13 до 15 градусів, вдень – 26 – 28, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 13 до 18 градусів, вдень – 24 – 29.

Вітер північний – 5 – 10 м/с.