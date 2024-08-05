Live
  • Пн 05.08.2024
  • Харків  +23°С
  • USD 41.23
  • EUR 44.65

Вночі від +13: прогноз погоди в Харкові та області на 6 серпня

Суспільство 18:59   05.08.2024
Олена Нагорна
Вночі від +13: прогноз погоди в Харкові та області на 6 серпня Фото: Василь Голосний

У вівторок, 6 серпня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 13 до 15 градусів, вдень – 26 – 28, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 13 до 18 градусів, вдень – 24 – 29.

Вітер північний – 5 – 10 м/с.

Читайте також: Негода знеструмила майже 5 тис. абонентів на Харківщині: всіх заживили

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Мором риби в річці під Харковом зайнялася прокуратура (фото)
Мором риби в річці під Харковом зайнялася прокуратура (фото)
05.08.2024, 19:26
Синхронне плавання у ванній, сальто вдома: лікарі попереджають через Олімпіаду
Синхронне плавання у ванній, сальто вдома: лікарі попереджають через Олімпіаду
03.08.2024, 21:30
Вночі від +13: прогноз погоди в Харкові та області на 6 серпня
Вночі від +13: прогноз погоди в Харкові та області на 6 серпня
05.08.2024, 18:59
Знеструмлення КП “Теплоенерго” в Лозовій – коментар Харківобленерго
Знеструмлення КП “Теплоенерго” в Лозовій – коментар Харківобленерго
05.08.2024, 18:37
Пожежа на об’єкті критичної інфраструктури в Харкові: інформація ДСНС і ХТМ
Пожежа на об’єкті критичної інфраструктури в Харкові: інформація ДСНС і ХТМ
05.08.2024, 18:00
Заступник голови ХОВА Синєгубова Харнам звільнився за власним бажанням
Заступник голови ХОВА Синєгубова Харнам звільнився за власним бажанням
05.08.2024, 17:10

Новини за темою:

19:30
Дощ, гроза і туман. Якою буде погода 5 серпня у Харкові та області
20:20
Можливий дощ та гроза: прогноз погоди в Харкові та області на 4 серпня
18:30
Спекотна і сонячна субота чекає на харків’ян: прогноз погоди на 3 серпня
17:56
Вночі від +13, вдень до +30: прогноз погоди в Харкові та області на 2 серпня
20:13
Якою буде погода в Харкові та області в перший день серпня – прогноз

Ви читали новину: «Вночі від +13: прогноз погоди в Харкові та області на 6 серпня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2024 в 18:59;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 6 серпня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.".