F-16 и заявления Зеленского о ПВО: ОТГВ «Харьков» об «исчезновении» авиации РФ
Пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев в эфире нацмарафона предположил, почему за последние сутки враг не задействовал тактическую авиацию на Харьковском направлении.
«Уменьшение количества авиаударов мы связываем с тем, что произошли некоторые наши действия в районе аэродрома «Морозовск», где были уничтожены как аэродромная инфраструктура, так и склады с боеприпасами. Также мы связываем с появлением F-16 в украинском небе. А также с заявлениями президента об усилении ПВО в Харьковской области. И также, это может быть связано с тем, что противник авиационный компонент задействует на том направлении, которое для него более важно — это Покровское направление, Донецкая область», — сказал Саранцев.
Он также отметил, что за прошедшие сутки противник пытался провести штурмовые действия в районах Волчанска и Глубокого. Также вчера враг обстрелял позиции СОУ в районе населённого пункта Сотницкий Казачок.
«В целом штурмовая активность противника несколько снизилась, но мы все равно наблюдаем увеличение количества обстрелов. Так, позавчера было 517 обстрелов, за вчерашние сутки – 503 обстрела», — добавил Саранцев.
На Волчанском направлении враг уже провел ротацию, он завел новое подразделение из Луганской области. Кроме этого, ВС РФ провели внутренние ротации и привлекли личный состав, ранее находившийся на втором эшелоне.
«Основную свою цель «захватить Волчанск» оккупанты от нее не отступают. Пока они пытаются расширить зону контроля в самом населенном пункте, также пытаются продвигаться по флангам, пытаются штурмовать «в лоб» кое-где», — заявил Саранцев.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: F-16, авиация, Зеленский, нправление, ОТГВ "Харьков", пво, рф, харьковское;
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- • Дата публикации материала: 8 августа 2024 в 13:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев в эфире нацмарафона предположил, почему за последние сутки враг не задействовал тактическую авиацию на Харьковском направлении.".