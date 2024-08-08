F-16 и заявления Зеленского о ПВО: ОТГВ «Харьков» об «исчезновении» авиации РФ

Пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев в эфире нацмарафона предположил, почему за последние сутки враг не задействовал тактическую авиацию на Харьковском направлении.

«Уменьшение количества авиаударов мы связываем с тем, что произошли некоторые наши действия в районе аэродрома «Морозовск», где были уничтожены как аэродромная инфраструктура, так и склады с боеприпасами. Также мы связываем с появлением F-16 в украинском небе. А также с заявлениями президента об усилении ПВО в Харьковской области. И также, это может быть связано с тем, что противник авиационный компонент задействует на том направлении, которое для него более важно — это Покровское направление, Донецкая область», — сказал Саранцев.

Он также отметил, что за прошедшие сутки противник пытался провести штурмовые действия в районах Волчанска и Глубокого. Также вчера враг обстрелял позиции СОУ в районе населённого пункта Сотницкий Казачок.

«В целом штурмовая активность противника несколько снизилась, но мы все равно наблюдаем увеличение количества обстрелов. Так, позавчера было 517 обстрелов, за вчерашние сутки – 503 обстрела», — добавил Саранцев.

На Волчанском направлении враг уже провел ротацию, он завел новое подразделение из Луганской области. Кроме этого, ВС РФ провели внутренние ротации и привлекли личный состав, ранее находившийся на втором эшелоне.

«Основную свою цель «захватить Волчанск» оккупанты от нее не отступают. Пока они пытаются расширить зону контроля в самом населенном пункте, также пытаются продвигаться по флангам, пытаются штурмовать «в лоб» кое-где», — заявил Саранцев.