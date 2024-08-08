F-16 і заяви Зеленського про ППО: ОТУВ «Харків» про «зникнення» авіації РФ

Речник ОТУВ «Харків» Віталій Саранцев у етері нацмарафону припустив, чому за останню добу ворог не залучав тактичну авіацію на Харківському напрямку.

«Зменшення кількості авіаударів ми пов’язуємо з тим, що відбулися певні наші дії в районі аеродрому «Морозовськ», де були знищені як аеродромна інфраструктура, так і склади з боєприпасами. Також ми пов’язуємо з появою F-16 в українському небі. А також з заявами президента щодо посилення ППО на Харківщині. І також, це може бути пов’язано з тим, що противник авіаційного компонента задіює на тому напрямку, який наразі для нього є більш важливим – це Покровський напрямок, Донеччина», – сказав Саранцев.

Він також зазначив, що минулої доби противник намагався провести штурмові дії в районах Вовчанська і Глибокого. Також вчора ворог обстріляв позиції СОУ в районі населеного пункту Сотницький Козачок.

«В цілому, штурмова активність противника дещо знизилась, але ми все одно спостерігаємо збільшення кількості обстрілів. Так, позавчора було 517 обстрілів, за вчорашню добу – 503 обстріли», – додав Саранцев.

На напрямку Вовчанська ворог вже провів ротацію, він завів новий підрозділ з Луганської області. Крім цього, ЗС РФ провели внутрішні ротації та залучили особовий склад, який раніше знаходився на другому ешелоні.

«Основну свою ціль «захопити Вовчанськ» окупанти від неї не відступають. Наразі вони намагаються розширити зону контролю в самому населеному пункту, також намагаються просуватися по флангах, намагаються штурмувати «в лоб» подекуди», – заявив Саранцев.