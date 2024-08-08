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Харькову сейчас и в ближайшей перспективе ничего не угрожает – Бутусов

Общество 16:22   08.08.2024
Виктория Яковенко
Харькову сейчас и в ближайшей перспективе ничего не угрожает – Бутусов скриншот

Украинский военкор, редактор «Цензор. НЕТ» Юрий Бутусов сообщил об оперативной обстановке на Харьковском направлении.

«На Харьковском направлении наши войска остановили наступление российских войск. Там идут трудные бои, позиционные бои. Там нашу оборону врагу не удается продавливать, несмотря на то, что именно Харьковское направление очень важно для врага, где больше всего работает российская авиация. Они наносят массированные удары по нашим войскам, в первую очередь авиация, а также артиллерия. Но там ситуация стабильная. Харькову на данный момент ничего не угрожает, не только на данный момент, но и в ближайшую перспективу», — сообщил Бутусов.

В районе Волчанска, продолжаются тяжелые бои, иногда заходят «свежие партии» российской пехоты, их выбивают, подчеркнул Бутусов. По его словам, город разрушается дотла российской авиацией и артиллерией.

«Но продвижение врага там существенного не удается добиться и значительную часть Волчанска до сих пор обороняют украинские воины», – добавил Бутусов.

Видео: Юрий Бутусов/YouTube

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 августа 2024 в 16:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинский военкор, редактор «Цензор. НЕТ» Юрий Бутусов сообщил об оперативной обстановке на Харьковском направлении.".