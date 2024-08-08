Харкову наразі та в найближчій перспективі нічого не загрожує – Бутусов
Український військкор, редактор «Цензор. НЕТ» Юрій Бутусов повідомив про оперативну обстановку на Харківському напрямку.
«На Харківському напрямку наші війська зупинили наступ російських військ. Там йдуть важкі бої, позиційні бої. Там нашу оборону ворогу не вдається продавлювати, попри те, що саме Харківський напрямок дуже важливий для ворога, де найбільше працює російська авіація. Вони завдають масовані удари по наших військах, в першу чергу авіація, також артилерія. Але там ситуація стабільна. Харкову на даний момент нічого не загрожує, не тільки на даний, але й в найближчу перспективу», – повідомив Бутусов.
В районі Вовчанська, продовжуються важкі бої, інколи заходять «свіжі партії» російської піхоти, їх вибивають, підкресли Бутусов. За його словами, місто руйнується вщент російською авіацією і артилерією.
«Але просування ворогу там суттєвого не вдається добитись і значну частину Вовчанська досі обороняють українські воїни», – додав Бутусов.
Відео: Юрій Бутусов/Ютуб
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Український військкор, редактор «Цензор. НЕТ» Юрій Бутусов повідомив про оперативну обстановку на Харківському напрямку.".