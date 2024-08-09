Без воды остались жители Подворок и Солоницевки под Харьковом
Фото: КП «Харьковводоканал»
Водоснабжение поселков Подворки и Солоницевка Харьковского района приостановлено с 13:00 9 августа до 9:00 11 августа.
В этот период КП «Харьковводоканал» будет проводить ремонт водовода D=1200 мм в Динамическом переулке.
Коммунальщики напоминают о необходимости иметь достаточный запас воды для первоочередных нужд. Телефон для справок: 15-33.
Читайте также: Еще на два дня продлили подачу воды по графику в части Харькова
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, жители, КП «Харьковводоканал», подача, подворки, солоницевка, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Без воды остались жители Подворок и Солоницевки под Харьковом»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 августа 2024 в 14:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Водоснабжение поселков Подворки и Солоницевка Харьковского района приостановлено с 13:00 9 августа до 9:00 11 августа.".