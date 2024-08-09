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Без воды остались жители Подворок и Солоницевки под Харьковом

Общество 14:33   09.08.2024
Виктория Яковенко
Без воды остались жители Подворок и Солоницевки под Харьковом Фото: КП «Харьковводоканал»

Водоснабжение поселков Подворки и Солоницевка Харьковского района приостановлено с 13:00 9 августа до 9:00 11 августа.

В этот период КП «Харьковводоканал» будет проводить ремонт водовода D=1200 мм в Динамическом переулке.

Коммунальщики напоминают о необходимости иметь достаточный запас воды для первоочередных нужд. Телефон для справок: 15-33.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 августа 2024 в 14:33;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Водоснабжение поселков Подворки и Солоницевка Харьковского района приостановлено с 13:00 9 августа до 9:00 11 августа.".