Без води залишились жителі Подвірок і Солоницівки під Харковом
Фото: КП “Харківводоканал”
Водопостачання селищ Подвірки і Солоницівка Харківського району припинене з 13:00 9 серпня до 9:00 11 серпня.
У цей період КП «Харківводоканал» проводитиме ремонт водоводу D=1200 мм в Динамічному провулку.
Комунальники нагадують про необхідність мати достатній запас води для першочергових потреб. Телефон для довідок: 15-33.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вода, жители, КП «Харьковводоканал», подача, подворки, солоницевка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2024 в 14:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Водопостачання селищ Подвірки і Солоницівка Харківського району припинене з 13:00 9 серпня до 9:00 11 серпня.".