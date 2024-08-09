Live
  • Пт 09.08.2024
  • Харків  +29°С
  • USD 40.99
  • EUR 44.81

Без води залишились жителі Подвірок і Солоницівки під Харковом

Суспільство 14:33   09.08.2024
Вікторія Яковенко
Без води залишились жителі Подвірок і Солоницівки під Харковом Фото: КП “Харківводоканал”

Водопостачання селищ Подвірки і Солоницівка Харківського району припинене з 13:00 9 серпня до 9:00 11 серпня.

У цей період КП «Харківводоканал» проводитиме ремонт водоводу D=1200 мм в Динамічному провулку.

Комунальники нагадують про необхідність мати достатній запас води для першочергових потреб. Телефон для довідок: 15-33.

Читайте також: Ще на два дні продовжили подачу води за графіком у частині Харкова

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Вибух пролунав у Харкові: Синєгубов закликав бути в укриттях
Вибух пролунав у Харкові: Синєгубов закликав бути в укриттях
09.08.2024, 15:28
Першокурснику харківського вишу загрожує довічне: у чому його обвинувачують
Першокурснику харківського вишу загрожує довічне: у чому його обвинувачують
06.08.2024, 17:18
Харківобленерго опублікувало новий графік відключень світла «про всяк випадок»
Харківобленерго опублікувало новий графік відключень світла «про всяк випадок»
09.08.2024, 15:17
Наслідки будуть досить важкими – Синєгубов про скасування «дистанційки»
Наслідки будуть досить важкими – Синєгубов про скасування «дистанційки»
08.08.2024, 15:47
Зливав дані про ЗСУ на Харківщині брату з РФ: експоліцейський отримав довічне
Зливав дані про ЗСУ на Харківщині брату з РФ: експоліцейський отримав довічне
09.08.2024, 14:51
Без води залишились жителі Подвірок і Солоницівки під Харковом
Без води залишились жителі Подвірок і Солоницівки під Харковом
09.08.2024, 14:33

Новини за темою:

12:09
На Харківщині знайшли небезпечні пляжі: у воді виявили кишкову паличку
16:35
Немовля отруїлося водою з колодязя на Харківщині
13:39
Без води у четвер залишаться декілька вулиць у Харкові: адреси
14:42
Подавати воду за графіком у частині Харкова продовжать до середи
19:09
У колодязях під Харковом зникає вода: голова громади пояснив причину

Ви читали новину: «Без води залишились жителі Подвірок і Солоницівки під Харковом»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2024 в 14:33;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Водопостачання селищ Подвірки і Солоницівка Харківського району припинене з 13:00 9 серпня до 9:00 11 серпня.".