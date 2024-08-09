Без води залишились жителі Подвірок і Солоницівки під Харковом

Водопостачання селищ Подвірки і Солоницівка Харківського району припинене з 13:00 9 серпня до 9:00 11 серпня.

У цей період КП «Харківводоканал» проводитиме ремонт водоводу D=1200 мм в Динамічному провулку.

Комунальники нагадують про необхідність мати достатній запас води для першочергових потреб. Телефон для довідок: 15-33.

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