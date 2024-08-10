Облачно, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 11 августа

В воскресенье, 11 августа, в Харькове и области переменная облачность, осадки не прогнозируются.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 15 до 17 градусов, днем ​​– 27 – 29, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура будет от 14 до 19 градусов, днем ​​– 26 – 31.