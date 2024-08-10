Облачно, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 11 августа
Фото: Василий Голосный
В воскресенье, 11 августа, в Харькове и области переменная облачность, осадки не прогнозируются.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 15 до 17 градусов, днем – 27 – 29, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью температура будет от 14 до 19 градусов, днем – 26 – 31.
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- • Дата публикации материала: 10 августа 2024 в 20:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 11 августа, в Харькове и области переменная облачность, осадки не прогнозируются.".