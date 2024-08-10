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Хмарно, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 11 серпня

Погода 20:37   10.08.2024
Вікторія Яковенко
Хмарно, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 11 серпня Фото: Василь Голосний

У неділю, 11 серпня, у Харкові та області мінлива хмарність, опадів не прогнозують.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 15 до 17 градусів, вдень – 27 – 29, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 14 до 19 градусів, вдень – 26 – 31.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2024 в 20:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 11 серпня, у Харкові та області мінлива хмарність, опадів не прогнозують.".