Хмарно, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 11 серпня
Фото: Василь Голосний
У неділю, 11 серпня, у Харкові та області мінлива хмарність, опадів не прогнозують.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 15 до 17 градусів, вдень – 27 – 29, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі температура становитиме від 14 до 19 градусів, вдень – 26 – 31.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2024 в 20:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 11 серпня, у Харкові та області мінлива хмарність, опадів не прогнозують.".