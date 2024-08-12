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Два дня не будут ходить трамваи в Харькове

Общество 17:37   12.08.2024
Оксана Якушко
Два дня не будут ходить трамваи в Харькове

13 и 14 августа трамваи не будут ходить с 9:30 до 15:00 в пер. Салтовском и по Салтовском шоссе, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Это связано с обрезкой деревьев рядом с контактной сетью.

В этот период трамваи будут курсировать так:

№6: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Путь – пл. Сергеевская – пл. Павловская – пл. Конституции – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – парк Машиностроителей;

№8: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – ул. Морозова – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк».

На период прекращения движения трамваев будет курсировать временный автобус №8: Салтовское шоссе (602 микрорайон) – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Олега Общественного – ст. м. «Защитников Украины» (разворотный круг троллейбуса) – ул. Олега Громадского – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – Салтовское шоссе (602 микрорайон).

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 августа 2024 в 17:37;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 и 14 августа трамваи не будут ходить с 9:30 до 15:00 в пер. Салтовском и по Салтовском шоссе, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.".