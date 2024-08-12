Два дні не ходитимуть трамваї у Харкові

13 та 14 серпня трамваї не ходитимуть з 9:30 до 15:00 у пров. Салтівському та Салтівському шосе, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Це пов’язано з обрізкою дерев поряд із контактною мережею.

На цей період трамваї курсуватимуть так:

№6: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників;

№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

На період припинення руху трамваїв курсуватиме тимчасовий автобус №8: Салтівське шосе (602-й мікрорайон) – Салтівське шосе – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України» (розворотне коло тролейбуса) – вул. Олега Громадського – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – Салтівське шосе – Салтівське шосе (602 мікрорайон).