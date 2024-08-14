Недвижимость в центре Харькова хотят забрать у арендатора через суд
Расторжения договора аренды помещений площадью более 350 квадратных метров и стоимостью почти 8,5 миллионов гривен на улице Тринклера в Харькове будет добиваться через суд прокуратура.
В ноябре 2021 года договор аренды заключили региональное отделение Фонда госимущества и частное предприятие. Помещения цокольного этажа находятся на балансе Научно-исследовательского института гигиены труда и профессиональных заболеваний Харьковского национального медуниверситета, сообщают в областной прокуратуре.
В ведомстве отмечают, что Минздрав ранее согласовал намерение вуза передать госимущество в аренду, но при этом определил обязательным условием его использование с целью предоставления медицинских услуг.
Однако, по данным облпрокуратуры, предприятие это требование не выполнило — помещения использовались не по назначению. Кроме того, не платилась арендная плата, не осуществлялось страхование имущества.
Иск в интересах государства к ООО о расторжении договора аренды и возвращении помещений направлен в Хозяйственный суд Харьковской области.
Отметим, что Научно-исследовательский институт гигиены труда и профессиональных заболеваний размещается на улице Тринклера, 6.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: аренда, суд, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 14 августа 2024 в 14:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Расторжения договора аренды помещений площадью более 350 квадратных метров и стоимостью почти 8,5 миллионов гривен на улице Тринклера в Харькове будет добиваться через суд прокуратура.".