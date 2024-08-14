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Недвижимость в центре Харькова хотят забрать у арендатора через суд

Общество 14:29   14.08.2024
Елена Нагорная
Недвижимость в центре Харькова хотят забрать у арендатора через суд

Расторжения договора аренды помещений площадью более 350 квадратных метров и стоимостью почти 8,5 миллионов гривен на улице Тринклера в Харькове будет добиваться через суд прокуратура.

В ноябре 2021 года договор аренды заключили региональное отделение Фонда госимущества и частное предприятие. Помещения цокольного этажа находятся на балансе Научно-исследовательского института гигиены труда и профессиональных заболеваний Харьковского национального медуниверситета, сообщают в областной прокуратуре.

В ведомстве отмечают, что Минздрав ранее согласовал намерение вуза передать госимущество в аренду, но при этом определил обязательным условием его использование с целью предоставления медицинских услуг.

Однако, по данным облпрокуратуры, предприятие это требование не выполнило — помещения использовались не по назначению. Кроме того, не платилась арендная плата, не осуществлялось страхование имущества.

Иск в интересах государства к ООО о расторжении договора аренды и возвращении помещений направлен в Хозяйственный суд Харьковской области.

Отметим, что Научно-исследовательский институт гигиены труда и профессиональных заболеваний размещается на улице Тринклера, 6.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 14 августа 2024 в 14:29;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Расторжения договора аренды помещений площадью более 350 квадратных метров и стоимостью почти 8,5 миллионов гривен на улице Тринклера в Харькове будет добиваться через суд прокуратура.".