Нерухомість у центрі Харкова хочуть забрати в орендаря через суд
Розірвання договору оренди приміщень площею понад 350 квадратних метрів та вартістю майже 8,5 мільйонів гривень на вулиці Трінклера у Харкові домагатиметься через суд прокуратура.
У листопаді 2021 року договір оренди уклали регіональне відділення Фонду держмайна та приватне підприємство. Приміщення цокольного поверху знаходяться на балансі Науково-дослідного інституту гігієни праці та професійних захворювань Харківського національного медуніверситету, повідомляють в обласній прокуратурі.
У відомстві зазначають, що Мінздоров’я раніше погодило намір вишу передати держмайно в оренду, але при цьому визначило обов’язковою умовою його використання з метою надання медичних послуг.
Проте, за даними облпрокуратури, підприємство цю вимогу не виконало – приміщення використовувалися не за призначенням. Крім того, не сплачувалася орендна плата, не здійснювалось страхування майна.
Позов в інтересах держави до ТОВ щодо розірвання договору оренди та повернення приміщень скерований до Господарського суду Харківської області.
Зауважимо, що Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань знаходиться на вулиці Трінклера, 6.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2024 в 14:29;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розірвання договору оренди приміщень площею понад 350 квадратних метрів та вартістю майже 8,5 мільйонів гривень на вулиці Трінклера у Харкові домагатиметься через суд прокуратура.".