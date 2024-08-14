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Нерухомість у центрі Харкова хочуть забрати в орендаря через суд

Суспільство 14:29   14.08.2024
Олена Нагорна
Нерухомість у центрі Харкова хочуть забрати в орендаря через суд

Розірвання договору оренди приміщень площею понад 350 квадратних метрів та вартістю майже 8,5 мільйонів гривень на вулиці Трінклера у Харкові домагатиметься через суд прокуратура.

У листопаді 2021 року договір оренди уклали регіональне відділення Фонду держмайна та приватне підприємство. Приміщення цокольного поверху знаходяться на балансі Науково-дослідного інституту гігієни праці та професійних захворювань Харківського національного медуніверситету, повідомляють в обласній прокуратурі.

У відомстві зазначають, що Мінздоров’я раніше погодило намір вишу передати держмайно в оренду, але при цьому визначило обов’язковою умовою його використання з метою надання медичних послуг.

Проте, за даними облпрокуратури, підприємство цю вимогу не виконало – приміщення використовувалися не за призначенням. Крім того, не сплачувалася орендна плата, не здійснювалось страхування майна.

Позов в інтересах держави до ТОВ щодо розірвання договору оренди та повернення приміщень скерований до Господарського суду Харківської області.

Зауважимо, що Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань знаходиться на вулиці Трінклера, 6.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2024 в 14:29;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розірвання договору оренди приміщень площею понад 350 квадратних метрів та вартістю майже 8,5 мільйонів гривень на вулиці Трінклера у Харкові домагатиметься через суд прокуратура.".