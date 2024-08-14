Пожар в лесу в Балаклее продолжается: огонь уже распространился на 40 га
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В городе Балаклея на Харьковщине лесной пожар уже длится двое суток.
«Огнем охвачено уже 40 га сухой хвойной подстилки. На месте работают 48 спасателей, 12 автоцистерн, в том числе водовоз емкостью 12 м куб., а также пиротехнический, медицинский расчет ГСЧС и 4 единицы техники лесников», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Напомним, 13 августа в городе Балаклея произошел масштабный лесной пожар — на тот момент горело 30 га леса, сообщали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, горит, ГСЧС, ліс, лес, пожары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 августа 2024 в 10:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Балаклея на Харьковщине лесной пожар уже длится двое суток.".