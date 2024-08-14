Пожар в лесу в Балаклее продолжается: огонь уже распространился на 40 га

В городе Балаклея на Харьковщине лесной пожар уже длится двое суток.

«Огнем охвачено уже 40 га сухой хвойной подстилки. На месте работают 48 спасателей, 12 автоцистерн, в том числе водовоз емкостью 12 м куб., а также пиротехнический, медицинский расчет ГСЧС и 4 единицы техники лесников», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Напомним, 13 августа в городе Балаклея произошел масштабный лесной пожар — на тот момент горело 30 га леса, сообщали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.