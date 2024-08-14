В Балаклее произошел масштабный пожар в лесу – ГСЧС (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Накануне в городе Балаклея на Харьковщине возник пожар в лесном массиве.
«По состоянию на 16:00 13 августа горело 30 га леса. В пожаротушении участвовали 72 спасателя, 14 автоцистерн, в том числе водовоз емкостью 12 м куб. Кроме того, привлечены 4 единицы техники, 12 саперов ГСЧС, а также 3 единицы техники лесоводов», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
За сутки в регионе зафиксированы два пожара из-за вражеских обстрелов – в Богодуховском и Купянском районах. Все возгорания спасатели ликвидировали.
Кроме этого, произошло 23 случая пожаров в природных экосистемах на общей площади более 42 га, добавили в ГСЧС.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, ГСЧС, ліс, лес, пожары, спасатели, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 августа 2024 в 07:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне в городе Балаклея на Харьковщине возник пожар в лесном массиве.".