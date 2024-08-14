В Балаклее произошел масштабный пожар в лесу – ГСЧС (фото)

Накануне в городе Балаклея на Харьковщине возник пожар в лесном массиве.

«По состоянию на 16:00 13 августа горело 30 га леса. В пожаротушении участвовали 72 спасателя, 14 автоцистерн, в том числе водовоз емкостью 12 м куб. Кроме того, привлечены 4 единицы техники, 12 саперов ГСЧС, а также 3 единицы техники лесоводов», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

За сутки в регионе зафиксированы два пожара из-за вражеских обстрелов – в Богодуховском и Купянском районах. Все возгорания спасатели ликвидировали.

Кроме этого, произошло 23 случая пожаров в природных экосистемах на общей площади более 42 га, добавили в ГСЧС.