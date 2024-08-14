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В Балаклії сталася масштабна пожежа у лісі – ДСНС (фото)

Суспільство 07:41   14.08.2024
Вікторія Яковенко
В Балаклії сталася масштабна пожежа у лісі – ДСНС (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Напередодні в місті Балаклія на Харківщині виникла пожежа у лісовому масиві.

«Станом на 16:00 13 серпня горіло 30 га лісу. У пожежогасінні брали участь 72 рятувальників, 14 автоцистерн, у тому числі водовоз місткістю 12 м куб. Крім цього, залучені 4 одиниці техніки, 12 саперів ДСНС, а також 3 одиниці техніки лісівників», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

За добу в регіоні зафіксовані дві пожежі від ворожих обстрілів – в Богодухівському та Куп’янському районах. Всі загоряння рятувальники ліквідували.

Крім цього, трапилось 23 випадки пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 42 га, додали в ДСНС.

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2024 в 07:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні в місті Балаклія на Харківщині виникла пожежа у лісовому масиві.".