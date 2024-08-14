В Балаклії сталася масштабна пожежа у лісі – ДСНС (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Напередодні в місті Балаклія на Харківщині виникла пожежа у лісовому масиві.
«Станом на 16:00 13 серпня горіло 30 га лісу. У пожежогасінні брали участь 72 рятувальників, 14 автоцистерн, у тому числі водовоз місткістю 12 м куб. Крім цього, залучені 4 одиниці техніки, 12 саперів ДСНС, а також 3 одиниці техніки лісівників», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
За добу в регіоні зафіксовані дві пожежі від ворожих обстрілів – в Богодухівському та Куп’янському районах. Всі загоряння рятувальники ліквідували.
Крім цього, трапилось 23 випадки пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 42 га, додали в ДСНС.
Читайте також: Газовий балон вибухнув на Харківщині: один чоловік загинув, другий у лікарні
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Балаклія, ГСЧС, ліс, пожежа, спасатели, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «В Балаклії сталася масштабна пожежа у лісі – ДСНС (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2024 в 07:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні в місті Балаклія на Харківщині виникла пожежа у лісовому масиві.".