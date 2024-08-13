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Газовий балон вибухнув на Харківщині: один чоловік загинув, другий у лікарні

Події 15:18   13.08.2024
Олена Нагорна
Газовий балон вибухнув на Харківщині: один чоловік загинув, другий у лікарні

Подія сталася близько 10-ї ранку 13 серпня у селищі Золочів Богодухівського району.

Правоохоронці попередньо встановили, що балон вибухнув через необережне підключення, інформують у ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Господар будинку під’єднав газовий балон в літній кухні, а його товариш за допомогою сірників вирішив перевірити, чи не виходить з ємності газ. Стався вибух“, – розповіли в поліції.

65-річний чоловік загинув, 57-річного власника будинку із тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2024 в 15:18;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Подія сталася близько 10-ї ранку 13 серпня у селищі Золочів Богодухівського району.".