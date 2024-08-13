Газовий балон вибухнув на Харківщині: один чоловік загинув, другий у лікарні
Подія сталася близько 10-ї ранку 13 серпня у селищі Золочів Богодухівського району.
Правоохоронці попередньо встановили, що балон вибухнув через необережне підключення, інформують у ГУ Нацполіції в Харківській області.
“Господар будинку під’єднав газовий балон в літній кухні, а його товариш за допомогою сірників вирішив перевірити, чи не виходить з ємності газ. Стався вибух“, – розповіли в поліції.
65-річний чоловік загинув, 57-річного власника будинку із тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2024 в 15:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Подія сталася близько 10-ї ранку 13 серпня у селищі Золочів Богодухівського району.".