Газовий балон вибухнув на Харківщині: один чоловік загинув, другий у лікарні

Подія сталася близько 10-ї ранку 13 серпня у селищі Золочів Богодухівського району.

Правоохоронці попередньо встановили, що балон вибухнув через необережне підключення, інформують у ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Господар будинку під’єднав газовий балон в літній кухні, а його товариш за допомогою сірників вирішив перевірити, чи не виходить з ємності газ. Стався вибух“, – розповіли в поліції.

65-річний чоловік загинув, 57-річного власника будинку із тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.