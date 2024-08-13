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Газовый баллон взорвался на Харьковщине: один мужчина погиб, второй в больнице

Происшествия 15:18   13.08.2024
Елена Нагорная
Газовый баллон взорвался на Харьковщине: один мужчина погиб, второй в больнице

Происшествие случилось около 10 утра 13 августа в поселке Золочев Богодуховского района.

Правоохранители предварительно установили, что баллон взорвался в результате неосторожного подключения, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Хозяин дома подключил газовый баллон в летней кухне, а его товарищ с помощью спичек решил проверить, не выходит ли из емкости газ. Произошел взрыв», — рассказали в полиции.

65-летний мужчина погиб, 57-летнего владельца дома с телесными повреждениями доставили в больницу.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 августа 2024 в 15:18;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Происшествие случилось около 10 утра 13 августа в поселке Золочев Богодуховского района.".