Пожежа в лісі у Балаклії триває: вогонь вже поширився на 40 га (фото)

У місті Балаклія на Харківщині лісова пожежа вже триває дві доби.

«Вогнем охоплено вже 40 га сухої хвойної підстилки. На місці працюють 48 рятувальників, 12 автоцистерн, у тому числі водовоз місткістю 12 м куб., а також піротехнічний, медичний розрахунки ДСНС та 4 одиниці техніки лісівників», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Нагадаємо, 13 серпня у місті Балаклія сталася масштабна лісова пожежа – на той момент горіло 30 га лісу, повідомляли у ГУ ДСНС у Харківській області.