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Пожежа в лісі у Балаклії триває: вогонь вже поширився на 40 га (фото)

Події 10:48   14.08.2024
Вікторія Яковенко
Пожежа в лісі у Балаклії триває: вогонь вже поширився на 40 га (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

У місті Балаклія на Харківщині лісова пожежа вже триває дві доби.

«Вогнем охоплено вже 40 га сухої хвойної підстилки. На місці працюють 48 рятувальників, 12 автоцистерн, у тому числі водовоз місткістю 12 м куб., а також піротехнічний, медичний розрахунки ДСНС та 4 одиниці техніки лісівників», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Нагадаємо, 13 серпня у місті Балаклія сталася масштабна лісова пожежа – на той момент горіло 30 га лісу, повідомляли у ГУ ДСНС у Харківській області.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2024 в 10:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Балаклія на Харківщині лісова пожежа вже триває дві доби.".