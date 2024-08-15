Каким будет бюджет Харькова в ближайшие три года, спрогнозировали в мэрии

Прогноз бюджета Харькова на 2025-2027 годы одобрил 15 августа исполнительный комитет горсовета.

В 2025 году поступления в бюджет прогнозируются в размере 16,2 миллиарда гривен, в 2026 — 17,3 миллиарда, а в 2027 — 19,5 миллиарда, пишет пресс-служба горсовета со ссылкой на мэра Игоря Терехова.

По данным департамента бюджета и финансов горсовета, прогноз предполагает поддержание устойчивости бюджета и привлечение дополнительных источников доходов, обеспечение соцвыплат, бесперебойное функционирование сфер жизнедеятельности города и эффективное расходование бюджетных средств.

В департаменте подчеркнули, что бюджетная политика Харькова направлена ​​на соцподдержку населения, восстановление разрушенной инфраструктуры, жилищного фонда, социально-культурных объектов, а также создание спектра качественных услуг в области образования, здравоохранения.

Напомним, бюджет Харькова на 2024 год приняли на сессии горсовета 22 ноября. Доходы запланировали на уровне 17 миллиардов гривен. С основными показателями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.