Яким буде бюджет Харкова в найближчі три роки, спрогнозували в мерії

Прогноз бюджету Харкова на 2025-2027 роки схвалив 15 серпня виконавчий комітет міськради.

У 2025 році надходження до бюджету прогнозуються у розмірі 16,2 мільярда гривень, у 2026 – 17,3 мільярда, а у 2027 – 19,5 мільярда, пише пресслужба міськради з посиланням на мера Ігоря Терехова.

За даними департаменту бюджету та фінансів міськради, прогноз передбачає підтримку стійкості бюджету та залучення додаткових джерел доходів, забезпечення соцвиплат, безперебійне функціонування сфер життєдіяльності міста та ефективне витрачання бюджетних коштів.

У департаменті наголосили, що бюджетна політика Харкова спрямована на соцпідтримку населення, відновлення зруйнованої інфраструктури, житлового фонду, соціально-культурних об’єктів, а також створення спектра якісних послуг у галузі освіти, охорони здоров’я.

Нагадаємо, бюджет Харкова на 2024 рік ухвалили на сесії міськради 22 листопада. Доходи запланували на рівні 17 мільярдів гривень. З основними показниками можна ознайомитись ТУТ.