Маламуй и Баргилевич: утвердили кандидатуры на «почетного харьковчанина»

Экспертный совет 16 августа утвердил кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин города Харькова».

Как сообщили в Харьковском горсовете, в этом году было утверждено восемь кандидатур:

1) Анатолий Баргилевич – начальник Генштаб ВСУ, генерал-майор. При его руководстве была освобождена значительная часть Харьковской области.

2) Андрей Малиновский – командующий ракетными войсками и артиллерии ВСУ – заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-майор. Принимал непосредственное участие в планировании наступательной операции на Слобожанском направлении.

3) Александр Серпухов – начальник Военного института танковых войск НТУ «ХПИ», бригадный генерал. Участвовал в боевых действиях и обеспечении меры национальной безопасности и обороны.

4) Александр Пивненко – командующий НГУ, бригадный генерал. Участник АТО и ООС. С первого дня полномасштабного вторжения стал на защиту города, участвовал в освобождении населенных пунктов Кутузовка, Малая Рогань, Циркуны и т.д.

5) Александр Мамалуй – судья Верховного Суда, заместитель председателя Верховного Суда, майор. Трижды (в 2014, 2015, 2022 годах) добровольно становился на защиту Украины.

6) Виталий Онацкий – заместитель командира 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, полковник. Участвовал в ООС на территории Донецкой и Луганской областей. Во время полномасштабной войны обороняет Харьков и всю Украину.

7) Георгий Романов – начальник Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний, полковник. При его содействии в ряды ВСУ мобилизовано значительное количество осужденных, которые сейчас защищают суверенитет государства.

8) Максим Крипак – многократный чемпион и призер Паралимпийских игр. Установил три рекорда Паралимпийских игр, восемь рекордов Европы и шесть рекордов мира.

«Традиция присвоения звания почетных граждан была прервана в советское время. Однако ее восстановили. Среди кандидатур, утвердивших сегодня, — преимущественно военные, защищающие наш родной город и всю Украину. Благодаря им мы имеем возможность жить и работать», — отметил Терехов.

Решение об утверждении списка кандидатур будет рассмотрено на ближайшей сессии горсовета.