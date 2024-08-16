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Маламуй и Баргилевич: утвердили кандидатуры на «почетного харьковчанина»

Общество 16:55   16.08.2024
Виктория Яковенко
Маламуй и Баргилевич: утвердили кандидатуры на «почетного харьковчанина»

Экспертный совет 16 августа утвердил кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин города Харькова».

Как сообщили в Харьковском горсовете, в этом году было утверждено восемь кандидатур:

1) Анатолий Баргилевич – начальник Генштаб ВСУ, генерал-майор. При его руководстве была освобождена значительная часть Харьковской области.

2) Андрей Малиновский – командующий ракетными войсками и артиллерии ВСУ – заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-майор. Принимал непосредственное участие в планировании наступательной операции на Слобожанском направлении.

3) Александр Серпухов – начальник Военного института танковых войск НТУ «ХПИ», бригадный генерал. Участвовал в боевых действиях и обеспечении меры национальной безопасности и обороны.

4) Александр Пивненко – командующий НГУ, бригадный генерал. Участник АТО и ООС. С первого дня полномасштабного вторжения стал на защиту города, участвовал в освобождении населенных пунктов Кутузовка, Малая Рогань, Циркуны и т.д.

5) Александр Мамалуй – судья Верховного Суда, заместитель председателя Верховного Суда, майор. Трижды (в 2014, 2015, 2022 годах) добровольно становился на защиту Украины.

6) Виталий Онацкий – заместитель командира 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, полковник. Участвовал в ООС на территории Донецкой и Луганской областей. Во время полномасштабной войны обороняет Харьков и всю Украину.

7) Георгий Романов – начальник Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний, полковник. При его содействии в ряды ВСУ мобилизовано значительное количество осужденных, которые сейчас защищают суверенитет государства.

8) Максим Крипак – многократный чемпион и призер Паралимпийских игр. Установил три рекорда Паралимпийских игр, восемь рекордов Европы и шесть рекордов мира.

«Традиция присвоения звания почетных граждан была прервана в советское время. Однако ее восстановили. Среди кандидатур, утвердивших сегодня, — преимущественно военные, защищающие наш родной город и всю Украину. Благодаря им мы имеем возможность жить и работать», — отметил Терехов.

Решение об утверждении списка кандидатур будет рассмотрено на ближайшей сессии горсовета.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 августа 2024 в 16:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Экспертный совет 16 августа утвердил кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин города Харькова».".