Маламуй і Баргилевич: затвердили кандидатури на «почесного харків’янина»
Експертна рада 16 серпня затвердила кандидатури на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Харкова».
Як повідомили у Харківській міськраді, цього року були затверджені вісім кандидатур:
1) Анатолій Баргилевич – начальник Генштаб ЗСУ, генерал-майор. За його керівництва було звільнено значну частину Харківської області.
2) Андрій Маліновський – командувач ракетних військ і артилерії ЗСУ – заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал-майор. Брав безпосередню участь у плануванні наступальної операції на Слобожанському напрямку.
3) Олександр Серпухов – начальник Військового інституту танкових військ НТУ «ХПІ», бригадний генерал. Брав участь у бойових діях та забезпеченні заходів національної безпеки і оборони.
4) Олександр Півненко – командувач НГУ, бригадний генерал. Учасник АТО і ООС. З першого дня повномасштабного вторгнення став на захист міста, брав участь у звільненні населених пунктів Кутузівка, Мала Рогань, Циркуни та ін.
5) Олександр Мамалуй – суддя Верховного Суду, заступник голови Верховного Суду, майор. Тричі (у 2014, 2015, 2022 роках) добровільно ставав на захист України.
6) Віталій Онацький – заступник командира 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, полковник. Брав участь в ООС на території Донецької та Луганської областей. Під час повномасштабної війни обороняє Харків і всю Україну.
7) Георгій Романов – начальник Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань, полковник. За його сприяння до лав ЗСУ мобілізовано значну кількість засуджених, які зараз захищають суверенітет держави.
8) Максим Крипак – багаторазовий чемпіон та призер Паралімпійських ігор. Встановив три рекорди Паралімпійських ігор, вісім рекордів Європи та шість рекордів світу.
«Традиція присвоєння звання почесних громадян була перервана в радянські часи. Однак її відновили. Серед кандидатур, які затвердили сьогодні, – переважно військові, які захищають наше рідне місто та всю Україну. Завдяки їм ми маємо можливість жити та працювати», – зазначив Терехов.
Рішення про затвердження списку кандидатур буде розглянуто на найближчій сесії міськради.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2024 в 16:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Експертна рада 16 серпня затвердила кандидатури на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Харкова».".