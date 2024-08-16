Масштабный пожар в лесу вблизи Балаклеи потушили более чем за 4 суток (видео)
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В 12:20 16 августа окончательно ликвидировали лесной пожар площадью 43 га вблизи города Балаклея в Харьковской области.
Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, огонь обуздали более чем за 4 суток.
«Благодаря усилиям спасателей ГСЧС и работников ведомственной пожарной охраны лесного хозяйства верховой пожар не допущен. Пострадавших нет. На завершающем этапе пожаротушения работали 33 спасателя и 10 автоцистерн, 2 единицы техники лесоводов», — отметили в ГСЧС.
Также на месте происшествия работали саперы, которые проверяли территорию для обеспечения путей передвижения пожарной техники.
Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, ГСЧС, ліс, лес, пожары, потушили, спасатели, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 16 августа 2024 в 14:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 12:20 16 августа окончательно ликвидировали лесной пожар площадью 43 га вблизи города Балаклея в Харьковской области.".