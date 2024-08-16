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Масштабный пожар в лесу вблизи Балаклеи потушили более чем за 4 суток (видео)

Общество 14:07   16.08.2024
Виктория Яковенко
Масштабный пожар в лесу вблизи Балаклеи потушили более чем за 4 суток (видео) скриншот

В 12:20 16 августа окончательно ликвидировали лесной пожар площадью 43 га вблизи города Балаклея в Харьковской области.

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, огонь обуздали более чем за 4 суток.

«Благодаря усилиям спасателей ГСЧС и работников ведомственной пожарной охраны лесного хозяйства верховой пожар не допущен. Пострадавших нет. На завершающем этапе пожаротушения работали 33 спасателя и 10 автоцистерн, 2 единицы техники лесоводов», — отметили в ГСЧС.

Также на месте происшествия работали саперы, которые проверяли территорию для обеспечения путей передвижения пожарной техники.

Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 августа 2024 в 14:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 12:20 16 августа окончательно ликвидировали лесной пожар площадью 43 га вблизи города Балаклея в Харьковской области.".