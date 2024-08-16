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Масштабну пожежу в лісі поблизу Балаклії загасили за понад 4 доби (відео)

Суспільство 14:07   16.08.2024
Вікторія Яковенко
Масштабну пожежу в лісі поблизу Балаклії загасили за понад 4 доби (відео) скриншот

О 12:20 16 серпня остаточно ліквідували лісову пожежу площею 43 га поблизу міста Балаклія на Харківщині.

Як повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області, вогонь приборкали за понад 4 доби.

«Завдяки зусиллям рятувальників ДСНС та працівників відомчої пожежної охорони лісового господарства верхової пожежі не допущено. Постраждалих немає. На завершальному етапі пожежогасіння працювали 33 рятувальники та 10 автоцистерн, 2 одиниці техніки лісівників», – зазначили в ДСНС.

Також на місці події працювали сапери, які перевіряли територію задля убезпечення шляхів пересування пожежної техніки.

Відео: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Масштабну пожежу в лісі поблизу Балаклії загасили за понад 4 доби (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2024 в 14:07;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 12:20 16 серпня остаточно ліквідували лісову пожежу площею 43 га поблизу міста Балаклія на Харківщині.".