Масштабну пожежу в лісі поблизу Балаклії загасили за понад 4 доби (відео)

О 12:20 16 серпня остаточно ліквідували лісову пожежу площею 43 га поблизу міста Балаклія на Харківщині.

Як повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області, вогонь приборкали за понад 4 доби.

«Завдяки зусиллям рятувальників ДСНС та працівників відомчої пожежної охорони лісового господарства верхової пожежі не допущено. Постраждалих немає. На завершальному етапі пожежогасіння працювали 33 рятувальники та 10 автоцистерн, 2 одиниці техніки лісівників», – зазначили в ДСНС.

Також на місці події працювали сапери, які перевіряли територію задля убезпечення шляхів пересування пожежної техніки.

Відео: ГУ ДСНС в Харківській області