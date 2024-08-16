Масштабну пожежу в лісі поблизу Балаклії загасили за понад 4 доби (відео)
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О 12:20 16 серпня остаточно ліквідували лісову пожежу площею 43 га поблизу міста Балаклія на Харківщині.
Як повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області, вогонь приборкали за понад 4 доби.
«Завдяки зусиллям рятувальників ДСНС та працівників відомчої пожежної охорони лісового господарства верхової пожежі не допущено. Постраждалих немає. На завершальному етапі пожежогасіння працювали 33 рятувальники та 10 автоцистерн, 2 одиниці техніки лісівників», – зазначили в ДСНС.
Також на місці події працювали сапери, які перевіряли територію задля убезпечення шляхів пересування пожежної техніки.
Відео: ГУ ДСНС в Харківській області
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Балаклія, ГСЧС, ліс, пожежа, потушили, спасатели, харківщина;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 12:20 16 серпня остаточно ліквідували лісову пожежу площею 43 га поблизу міста Балаклія на Харківщині.".