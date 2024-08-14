Масштабну пожежу в лісі поблизу Балаклії на Харківщині зупинили (фото)
Пожежу в лісництві поблизу міста Балаклія, яка станом на ранок 14 серпня тривала вже дві доби, о 13:50 локалізували на площі 43 гектарів, повідомили у ГУ ДСНС у Харківській області.
Надзвичайники зазначають, що їм удалося не допустити верхової пожежі. Постраждалих немає. В остаточній ліквідації вогню на окремих ділянках зараз задіяні 59 рятувальників, техніка ДСНС та лісівників.
Як зазначив в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов, лісові пожежі, спричинені обстрілами, виникають у регіоні постійно. Ворог, за його словами, умисно знищує насадження.
“На жаль, погода цьому лише сприяє. Вживаємо всіх заходів. Перш за все це блокування вогню перед населеними пунктами. Заходити в лісові насадження ми не маємо можливості, оскільки там ще досить щільне мінування. Горіння супроводжується постійною детонацією мін та боєприпасів”, – сказав Синєгубов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Балаклія, ГСЧС, ліс, пожежа;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2024 в 15:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежу в лісництві поблизу міста Балаклія, яка станом на ранок 14 серпня тривала вже дві доби, о 13:50 локалізували на площі 43 гектарів, повідомили у ГУ ДСНС у Харківській області.".