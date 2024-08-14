Масштабный пожар в лесу вблизи Балаклеи на Харьковщине остановили (фото)

Пожар в лесничестве вблизи города Балаклея, который по состоянию на утро 14 августа продолжался уже двое суток, в 13:50 локализовали на площади 43 гектаров, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Чрезвычайники отмечают, что им удалось не допустить верхового пожара. Пострадавших нет. В окончательной ликвидации огня на отдельных участках сейчас задействованы 59 спасателей, техника ГСЧС и лесоводов.

Как отметил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов, лесные пожары, вызванные обстрелами, возникают в регионе постоянно. Враг, по его словам, умышленно уничтожает насаждения.

«К сожалению, погода этому только способствует. Принимаем все меры. Прежде всего это блокирование огня перед населенными пунктами. Заходить в лесные насаждения мы не имеем возможности, поскольку там еще достаточно плотное минирование. Горение сопровождается постоянной детонацией мин и боеприпасов», — сказал Синегубов.