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Главные новости Харькова 18 августа: 16 атак россиян на Харьковщине за сутки

Происшествия 08:55   18.08.2024
Оксана Якушко
Главные новости Харькова 18 августа: 16 атак россиян на Харьковщине за сутки Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

16 атак россиян за минувшие сутки в Харьковской области — Генштаб ВСУ

Россияне наносили авиаудары у поселка Боровая Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении произошло 6 боев у населенных пунктов Волчанск и Липцы.

На Купянском направлении в сутки произошло 10 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмы россиян у Берестового и Стельмаховки.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 августа 2024 в 08:55;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".