Главные новости Харькова 18 августа: 16 атак россиян на Харьковщине за сутки
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
16 атак россиян за минувшие сутки в Харьковской области — Генштаб ВСУ
Россияне наносили авиаудары у поселка Боровая Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
На Харьковском направлении произошло 6 боев у населенных пунктов Волчанск и Липцы.
На Купянском направлении в сутки произошло 10 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмы россиян у Берестового и Стельмаховки.
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- • Дата публикации материала: 18 августа 2024 в 08:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".