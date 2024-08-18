Главные новости Харькова 18 августа: 16 атак россиян на Харьковщине за сутки

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16 атак россиян за минувшие сутки в Харьковской области — Генштаб ВСУ

Россияне наносили авиаудары у поселка Боровая Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении произошло 6 боев у населенных пунктов Волчанск и Липцы.

На Купянском направлении в сутки произошло 10 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмы россиян у Берестового и Стельмаховки.