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ХОВА: почему область получает госсредства на школьные автобусы, а Харьков нет

Общество 16:42   21.08.2024
Елена Нагорная
ХОВА: почему область получает госсредства на школьные автобусы, а Харьков нет

Мэрия Харькова в этом году не обращалась в ХОВА с запросом на получение субвенции из госбюджета на приобретение школьных автобусов. В 2023-м такое обращение от горсовета было, и на него ответили, что согласно действующему законодательству это невозможно.

Так в областной военной администрации отреагировали на публикации в ряде Telegram-каналов. В сообщениях говорилось, что в школы Харькова по состоянию на конец прошлого учебного года перешли 2,7 тысячи детей-переселенцев, и в 2023-м городская власть обращались в департамент науки и образования ХОВА с просьбой предоставить шесть школьных автобусов для перевозки этих школьников. Как утверждалось в публикациях, ответа мэрия не получила.

В ХОВА отметили, что на запрос горсовета от 26 июня 2023 года 11 июля отправили ответ с обоснованием невозможности приобретения автобусов для Харькова за счет субвенции из госбюджета.

В областной военной администрации отметили, что механизм предоставления и использования субвенции из госбюджета местным бюджетам на приобретение школьных автобусов прописан в постановлении Кабмина от 28.04.2023 № 418.

«Согласно Порядку и условиям, приобретение школьных автобусов для подвоза учащихся, проживающих в городской местности, к местам обучения и домой не предусмотрено. В связи с этим основания для выделения средств государственной субвенции на приобретение школьных автобусов для территориальной громады города Харьков отсутствуют и являются противоречащими действующему законодательству Украины», — отметили в ХОВА.

Напомним, 17 июля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что 500 миллионов гривен, выделенные из госбюджета на обустройство укрытий в школах Харьковщины, будут вложены в объекты в громадах области. Для Харькова финансирование не предусмотрено. 7 августа мэр Игорь Терехов заявил, что за три года Харьков не получил «ни копейки» от государства на укрытия в школах, метрошколу и подземную школу. По его словам, все работы были проведены за средства городского бюджета и международных партнеров. 20 августа Кабмин сообщил о новой субвенции на укрытия в украинских школах в размере 5 миллиардов гривен. Синегубов проинформировал, что Харьковщина получит более 2 миллиардов ​​на 23 объекта в 19 громадах. Из них 345 миллионов передадут Харькову.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 21 августа 2024 в 16:42;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэрия Харькова в этом году не обращалась в ХОВА с запросом на получение субвенции из госбюджета на приобретение школьных автобусов. В 2023-м такое обращение от горсовета было, и на него ответили, что согласно действующему законодательству это невозможно.".