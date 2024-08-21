Чому область отримує держкошти на шкільні автобуси, а Харків ні: заява ХОВА

Мерія Харкова цього року не зверталася до ХОВА із запитом на отримання субвенції з держбюджету на придбання шкільних автобусів. У 2023-му таке звернення від міськради було, і на нього відповіли, що згідно з чинним законодавством це неможливо.

Так в обласній військовій адміністрації відреагували на публікації у низці телеграм-каналів. У повідомленнях йшлося, що до шкіл Харкова станом на кінець минулого навчального року перейшли 2,7 тисячі дітей-переселенців, і у 2023-му міська влада зверталася до департаменту науки та освіти ХОВА з проханням надати шість шкільних автобусів для перевезення цих школярів. Як стверджувалось у публікаціях, відповіді мерія не отримала.

У ХОВА розповіли, що на запит міськради від 26 червня 2023 року 11 липня надіслали відповідь з обґрунтуванням неможливості придбання автобусів для Харкова коштом субвенції із держбюджету.

В обласній військовій адміністрації зазначили, що механізм надання та використання субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів прописаний у постанові Кабміну від 28.04.2023 № 418.

«Згідно з Порядком та умовами придбання шкільних автобусів для підвезення учнів, які проживають у міській місцевості, до місць навчання і додому не передбачено. У зв’язку з цим підстави щодо виділення коштів державної субвенції на придбання шкільних автобусів для територіальної громади міста Харків відсутні і є такими, що суперечать чинному законодавству України», — зазначили у ХОВА.

Нагадаємо, 17 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що 500 мільйонів гривень, виділених із держбюджету на облаштування укриттів у школах Харківщини, будуть вкладені в об’єкти у громадах області. Харків фінансування не отримає. 7 серпня мер Ігор Терехов заявив, що за три роки Харків не отримав «ні копійки» від держави на укриття у школах, метрошколу та підземну школу. За його словами, всі роботи були проведені коштом міського бюджету та міжнародних партнерів. 20 серпня Кабмін повідомив про нову субвенцію на укриття в українських школах у розмірі 5 мільярдів гривень. Синєгубов поінформував, що Харківщина отримає понад 2 мільярди на 23 об’єкти у 19 громадах. З них 345 мільйонів передадуть Харкову.