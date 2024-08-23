4 дня не будут ходить трамваи в некоторых районах Харькова на следующей неделе
26-30 августа с 9:30 до 16:30 трамваи не будут ходить по ул. Молочный и пл. Защитников Украины на участке от ул. Георгия Тарасенко до пр. Героев Харькова, сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.
Это связано с ремонтом трамвайного пути.
В это время трамваи будут курсировать следующим образом:
№8: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – ул. Морозова – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – пер. Салтовский – Салтовское шоссе – разворотный круг «602-й микрорайон»;
в обратном направлении: разворотный круг «602-й микрорайон» – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – ул. Полевая – ул. Добровольцев – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова – пр. Байрона – разворотный круг «Ул. Одесская»;
№27: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – ул. Непокоренных – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовское»;
в обратном направлении: разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – разворотный круг «Новожаново».
В этот период будет курсировать временный автобус №3: пр. Героев Харькова, 94 (БК «ХЭМЗ») – пр. Героев Харькова – ул. Полевая – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – пр. Героев Харькова, 94 (БК «ХЭМЗ») – пр. Героев Харькова – ул. Полевая и дальше по маршруту.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ремонт, трамвай, транспорт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 августа 2024 в 17:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26-30 августа с 9:30 до 16:30 трамваи не будут ходить по ул. Молочный и пл. Защитников Украины на участке от ул. Георгия Тарасенко до пр. Героев Харькова, сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.".