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4 дня не будут ходить трамваи в некоторых районах Харькова на следующей неделе

Общество 17:51   23.08.2024
Оксана Якушко
4 дня не будут ходить трамваи в некоторых районах Харькова на следующей неделе Фото: Харьковский горсовет

26-30 августа с 9:30 до 16:30 трамваи не будут ходить по ул. Молочный и пл. Защитников Украины на участке от ул. Георгия Тарасенко до пр. Героев Харькова, сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.

Это связано с ремонтом трамвайного пути.

В это время трамваи будут курсировать следующим образом:

№8: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – ул. Морозова – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – пер. Салтовский – Салтовское шоссе – разворотный круг «602-й микрорайон»;

в обратном направлении: разворотный круг «602-й микрорайон» – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – ул. Полевая – ул. Добровольцев – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова – пр. Байрона – разворотный круг «Ул. Одесская»;

№27: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – ул. Непокоренных – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовское»;

в обратном направлении: разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – разворотный круг «Новожаново».

В этот период будет курсировать временный автобус №3: пр. Героев Харькова, 94 (БК «ХЭМЗ») – пр. Героев Харькова – ул. Полевая – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – пр. Героев Харькова, 94 (БК «ХЭМЗ») – пр. Героев Харькова – ул. Полевая и дальше по маршруту.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 23 августа 2024 в 17:51;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26-30 августа с 9:30 до 16:30 трамваи не будут ходить по ул. Молочный и пл. Защитников Украины на участке от ул. Георгия Тарасенко до пр. Героев Харькова, сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.".