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4 дні не ходитимуть трамваї в деяких районах Харкова на наступному тижні

Суспільство 17:51   23.08.2024
Оксана Якушко
4 дні не ходитимуть трамваї в деяких районах Харкова на наступному тижні

26-30 серпня з 9:30 до 16:30 трамваї не ходитимуть на вул. Молочній та пл. Захисників України, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пр. Героїв Харкова, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602-й мікрорайон»;

у зворотному напрямку: розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Польова – вул. Добровольців – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Байрона – розворотне коло «Вул. Одеська»;

№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське»;

у зворотному напрямку: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове».

У цей період курсуватиме тимчасовий автобус №3: пр. Героїв Харкова, 94 (БК «ХЕМЗ») – пр. Героїв Харкова – вул. Польова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – пр. Героїв Харкова, 94 (БК «ХЕМЗ») – пр. Героїв Харкова – вул. Польова і далі за маршрутом.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2024 в 17:51;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "26-30 серпня з 9:30 до 16:30 трамваї не ходитимуть на вул. Молочній та пл. Захисників України, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пр. Героїв Харкова, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.".