Под суд пойдут сотрудницы ГМС Харьковщины, вымогавшие деньги за паспорта

В суд передали дело начальницы одного из отделов ГУ ГМС в Харьковской области и ее подчиненной. По версии следствия, они требовали у людей деньги за то, что не будут мешать срочному оформлению загранпаспортов и ID-карт.

Начальница отдела требовала деньги за беспрепятственное получение документов и привлекла к этой деятельности подчиненную, которая добровольно согласилась, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

«В случае отказа платить фигурантки сообщали людям, что им специально будут созданы препятствия в оформлении документов. В мае текущего года правоохранители разоблачили злоумышленниц», — рассказали в ведомстве.

Работниц миграционной службы будут судить в Харьковском районном суде Харьковской области по ч. 3 ст. 368 УКУ (получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя за совершение таким должностным лицом в интересах третьего лица действий с использованием предоставленного ему служебного положения, совершенного по предварительному сговору группой лиц). Им грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.