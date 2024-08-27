Live
  • Вт 27.08.2024
  • Харьков  +27°С
  • USD 41.36
  • EUR 46.18

Под суд пойдут сотрудницы ГМС Харьковщины, вымогавшие деньги за паспорта

Общество 21:13   27.08.2024
Елена Нагорная
Под суд пойдут сотрудницы ГМС Харьковщины, вымогавшие деньги за паспорта

В суд передали дело начальницы одного из отделов ГУ ГМС в Харьковской области и ее подчиненной. По версии следствия, они требовали у людей деньги за то, что не будут мешать срочному оформлению загранпаспортов и ID-карт.

Начальница отдела требовала деньги за беспрепятственное получение документов и привлекла к этой деятельности подчиненную, которая добровольно согласилась, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

«В случае отказа платить фигурантки сообщали людям, что им специально будут созданы препятствия в оформлении документов. В мае текущего года правоохранители разоблачили злоумышленниц», — рассказали в ведомстве.

Работниц миграционной службы будут судить в Харьковском районном суде Харьковской области по ч. 3 ст. 368 УКУ (получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя за совершение таким должностным лицом в интересах третьего лица действий с использованием предоставленного ему служебного положения, совершенного по предварительному сговору группой лиц). Им грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.

Читайте также: Требовал 7,5 тыс. грн за «оформление» паспортов: задержали харьковчанина

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Паника на Белгородщине: сообщают о прорыве ВСУ из Харьковской области
Паника на Белгородщине: сообщают о прорыве ВСУ из Харьковской области
27.08.2024, 11:22
Человек упал на рельсы в метро Харькова: станция «Академика Павлова» закрыта
Человек упал на рельсы в метро Харькова: станция «Академика Павлова» закрыта
27.08.2024, 20:39
Максимум — с декабря: в каких районах Харькова откроют еще три подземные школы
Максимум — с декабря: в каких районах Харькова откроют еще три подземные школы
27.08.2024, 18:17
28 августа свет будут отключать по всей стране, в том числе на Харьковщине
28 августа свет будут отключать по всей стране, в том числе на Харьковщине
27.08.2024, 18:41
Вчера августовская жара побила очередной рекорд в Харькове
Вчера августовская жара побила очередной рекорд в Харькове
27.08.2024, 13:00
Упавшего на рельсы в метро Харькова пассажира передали медикам: поезда поехали
Упавшего на рельсы в метро Харькова пассажира передали медикам: поезда поехали
27.08.2024, 21:43

Новости по теме:

14:04
Подростку, раненому в Липцах под Харьковом, будут спасать зрение за границей
08:53
В Змиеве возобновила работу миграционная служба
18:47
У міграційній службі Харківської області спростовують ажіотаж на оформлення закордонних паспортів
15:40
В прошлом году за нарушение ПДД из Украины выдворили 78 иностранцев, проживавших в Харькове
19:45
Отбывал наказание за кражу: из Харьковской области выдворили гражданина Грузии

Вы читали новость: «Под суд пойдут сотрудницы ГМС Харьковщины, вымогавшие деньги за паспорта»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 августа 2024 в 21:13;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В суд передали дело начальницы одного из отделов ГУ ГМС в Харьковской области и ее подчиненной. По версии следствия, они требовали у людей деньги за то, что не будут мешать срочному оформлению загранпаспортов и ID-карт.".