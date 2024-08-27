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Під суд підуть співробітниці ДМС Харківщини, які вимагали гроші за паспорти

Суспільство 21:13   27.08.2024
Олена Нагорна
Під суд підуть співробітниці ДМС Харківщини, які вимагали гроші за паспорти

До суду передали справу начальниці одного з відділів ГУ ДМС у Харківській області та її підлеглої. За версією слідства, вони вимагали у людей гроші за те, що не заважатимуть терміновому оформленню закордонних паспортів та ID-карток.

Начальниця відділу вимагала гроші за безперешкодне отримання документів та залучила до цієї діяльності підлеглу, яка добровільно погодилася, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

«У разі відмови платити фігурантки повідомляли людям, що їм спеціально будуть створені перешкоди в оформленні документів. У травні поточного року правоохоронці викрили зловмисниць», – розповіли у відомстві.

Працівниць міграційної служби судитимуть у Харківському районному суді Харківської області за ч. 3 ст. 368 ККУ (одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи дій з використанням наданого їй службового становища, вчиненого за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує від п’яти до десяти років тюрми.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2024 в 21:13;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До суду передали справу начальниці одного з відділів ГУ ДМС у Харківській області та її підлеглої. За версією слідства, вони вимагали у людей гроші за те, що не заважатимуть терміновому оформленню закордонних паспортів та ID-карток.".