Вимагав 7,5 тис. грн за «оформлення» паспортів: затримали харків’янина

У Харкові затримали 50-річного чоловіка, який за гроші допомагав з «оформленням» паспортів.

За даними Харківської обласної прокуратури, у березні харківʼянин запропонував «допомогу» своїй знайомій. Він сказав, що оформить їй та її доньці внутрішній та закордонний паспорти.

«Чоловік зазначив, що має вплив на працівників одного з відділів ГУ ДМС в Харківській області щодо безперешкодної видачі паспортів. За послугу він вимагав від жінки 7500 гривень, які нібито призначені для нього та службових осіб міграційної служби», – додали правоохоронці.

Ділка затримали. Йому повідомили про підозру за ч.3 ст. 369-2 (зловживання впливом) ККУ. Наразі фігурант перебуває у СІЗО, зазначили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наразі правоохоронці встановлюють всі епізоди злочинної діяльності ділка. Також встановлюються інші фігуранти.