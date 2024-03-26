Вимагав 7,5 тис. грн за «оформлення» паспортів: затримали харків’янина
У Харкові затримали 50-річного чоловіка, який за гроші допомагав з «оформленням» паспортів.
За даними Харківської обласної прокуратури, у березні харківʼянин запропонував «допомогу» своїй знайомій. Він сказав, що оформить їй та її доньці внутрішній та закордонний паспорти.
«Чоловік зазначив, що має вплив на працівників одного з відділів ГУ ДМС в Харківській області щодо безперешкодної видачі паспортів. За послугу він вимагав від жінки 7500 гривень, які нібито призначені для нього та службових осіб міграційної служби», – додали правоохоронці.
Ділка затримали. Йому повідомили про підозру за ч.3 ст. 369-2 (зловживання впливом) ККУ. Наразі фігурант перебуває у СІЗО, зазначили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Наразі правоохоронці встановлюють всі епізоди злочинної діяльності ділка. Також встановлюються інші фігуранти.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2024 в 13:47;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові затримали 50-річного чоловіка, який за гроші допомагав з «оформленням» паспортів.".