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45 тис. грн за оренду гаража: на хабарі затримали начальника КП на Харківщині

Суспільство 13:36   06.03.2024
Вікторія Яковенко
45 тис. грн за оренду гаража: на хабарі затримали начальника КП на Харківщині Фото: Харківська обласна прокуратура

Начальника одного з КП Люботинської міськради піймали на хабарі. Він вимагав гроші за оренду гаражного боксу.

«У листопаді 2023 року під час особистої зустрічі з підприємцем посадовець повідомив, що у місті є вільні гаражні бокси та для надання їх у користування потрібно укласти договір оренди, відповідно до якого передбачено щомісячну оплату на розрахунковий рахунок комунального підприємства», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Однак, це були не всі умови, які поставив ділок: він також вимагав від підприємця сплачувати і йому щомісяця 15 тисяч гривень за «послугу», інакше приміщення той не отримає. Чоловік погодився на такі «умови».

У лютому службовець отримав від підприємця «неофіційні» 30 тисяч гривень — за перший та останній місяці оренди. А 5 березня року під час отримання щомісячного «траншу» у сумі 15 тисяч гривень правоохоронці затримали ділка.

Йому повідомили про підозру за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2024 в 13:36;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальника одного з КП Люботинської міськради піймали на хабарі. Він вимагав гроші за оренду гаражного боксу.".