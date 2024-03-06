45 тыс. грн за аренду гаража: на взятке задержали начальника КП на Харьковщине

Начальник одного из КП Люботинского горсовета поймали на взятке. Он требовал деньги за аренду гаражного бокса.

«В ноябре 2023 года во время личной встречи с предпринимателем чиновник сообщил, что в городе есть свободные гаражные боксы и для предоставления их в пользование нужно заключить договор аренды, согласно которому предусмотрена ежемесячная оплата на расчетный счет коммунального предприятия», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Однако это были не все условия, которые поставил делец: он также требовал от предпринимателя платить и ему ежемесячно 15 тысяч гривен за «услугу», иначе помещение тот не получит. Мужчина согласился на такие «условия».

В феврале чиновник получил от предпринимателя «неофициальные» 30 тысяч гривен – за первый и последний месяц аренды. А 5 марта во время получения ежемесячного транша в сумме 15 тысяч гривен правоохранители задержали дельца.

Ему сообщили о подозрении по факту получения должностным лицом неправомерной выгоды для себя за совершение таким должностным лицом в интересах оказывающего неправомерную выгоду любого действия с использованием служебного положения, совмещенного с требованием неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УКУ).