Требовал 7,5 тыс. грн за «оформление» паспортов: задержали харьковчанина
В Харькове задержали 50-летнего мужчину, который за деньги помогал с «оформлением» паспортов.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в марте харьковчанин предложил «помощь» своей знакомой. Он сказал, что оформит ей и ее дочери внутренний и загранпаспорты.
«Мужчина отметил, что имеет влияние на работников одного из отделов ГУ ГМС в Харьковской области относительно беспрепятственной выдачи паспортов. За услугу он требовал от женщины 7500 гривен, якобы предназначенных для него и должностных лиц миграционной службы», — добавили правоохранители.
Делка задержали. Ему сообщили о подозрении по ч.3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УКУ. Сейчас фигурант находится в СИЗО, отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Сейчас правоохранители устанавливают все эпизоды преступной деятельности дельца. Также устанавливаются другие фигуранты.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: задержали, миграционная, паспорт, полиция, прокуратура, служба, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2024 в 13:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове задержали 50-летнего мужчину, который за деньги помогал с «оформлением» паспортов.".