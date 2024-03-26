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Требовал 7,5 тыс. грн за «оформление» паспортов: задержали харьковчанина

Общество 13:47   26.03.2024
Виктория Яковенко
Требовал 7,5 тыс. грн за «оформление» паспортов: задержали харьковчанина Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове задержали 50-летнего мужчину, который за деньги помогал с «оформлением» паспортов.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в марте харьковчанин предложил «помощь» своей знакомой. Он сказал, что оформит ей и ее дочери внутренний и загранпаспорты.

«Мужчина отметил, что имеет влияние на работников одного из отделов ГУ ГМС в Харьковской области относительно беспрепятственной выдачи паспортов. За услугу он требовал от женщины 7500 гривен, якобы предназначенных для него и должностных лиц миграционной службы», — добавили правоохранители.

Делка задержали. Ему сообщили о подозрении по ч.3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УКУ. Сейчас фигурант находится в СИЗО, отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сейчас правоохранители устанавливают все эпизоды преступной деятельности дельца. Также устанавливаются другие фигуранты.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 марта 2024 в 13:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове задержали 50-летнего мужчину, который за деньги помогал с «оформлением» паспортов.".