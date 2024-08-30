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Жара до +35. Какой погода в Харькове и области в последний день лета

Погода 20:38   30.08.2024
Оксана Якушко
Жара до +35. Какой погода в Харькове и области в последний день лета Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 31 августа, в Харькове и области, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области без осадков. ☀️Ветер восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха: ночью 16 — 21°, днем ​​30 — 35°.

По городу: Без осадков.
Ветер восточный, 9-14 м/с.
Температура воздуха: ночью 17 — 19°, днем ​​32 — 34°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 20:38;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 31 августа, в Харькове и области, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".