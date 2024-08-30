Жара до +35. Какой погода в Харькове и области в последний день лета
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 31 августа, в Харькове и области, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области без осадков. ☀️Ветер восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха: ночью 16 — 21°, днем 30 — 35°.
По городу: Без осадков.
Ветер восточный, 9-14 м/с.
Температура воздуха: ночью 17 — 19°, днем 32 — 34°.
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- Категории: Погода, Украина, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 20:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 31 августа, в Харькове и области, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".