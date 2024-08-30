Спека до +35. Якою буде погода у Харкові та області в останній день літа
Прогноз погоди на завтра, 31 серпня, у Харкові та області, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Без опадів.
☀️Вітер східний, 9 – 14 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 16 – 21°, вдень 30 – 35°.
По місту: Без опадів.☀️
Вітер східний, 9 – 14 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 17 – 19°, вдень 32 – 34°.
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- Категорії: Погода, Україна, Харків; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харків, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2024 в 20:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 31 серпня, у Харкові та області, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".