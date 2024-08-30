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Спека до +35. Якою буде погода у Харкові та області в останній день літа

Погода 20:38   30.08.2024
Оксана Якушко
Спека до +35. Якою буде погода у Харкові та області в останній день літа

Прогноз погоди на завтра, 31 серпня, у Харкові та області, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без опадів.

☀️Вітер східний, 9 – 14 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 16 – 21°, вдень 30 – 35°.

По місту: Без опадів.☀️

Вітер східний, 9 – 14 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 17 – 19°, вдень 32 – 34°.

Читайте також: Спекотна п’ятниця очікує на харків’ян – прогноз погоди на 30 серпня

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2024 в 20:38;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 31 серпня, у Харкові та області, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".