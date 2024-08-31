Live
  • Сб 31.08.2024
  • Харьков  +33°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.7

Уже известно о двух погибших в результате удара по Черкасской Лозовой

Общество 16:05   31.08.2024
Виктория Яковенко
Уже известно о двух погибших в результате удара по Черкасской Лозовой скриншот

По состоянию на 16:00 известно о двух погибших в результате удара по селу Черкасская Лозовая, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В частности, одна из погибших — женщина, ее данные устанавливаются, отметил Синегубов.

Напомним, взрыв слышали в Харькове около 14:50. В Малоданиловской громаде зафиксировали «прилет», сообщил ее глава Александр Гололобов. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что в 14:55 оккупанты ударили по селу Черкасская Лозовая. В результате обстрела горит дом. По последним данным, пострадали восемь человек.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Россияне штурмуют в многоэтажной застройке на Харьковщине — ОТГВ «Харьков»
Россияне штурмуют в многоэтажной застройке на Харьковщине — ОТГВ «Харьков»
30.08.2024, 11:32
Главные новости Харькова 31 августа: траур, удар по Черкасской Лозовой
Главные новости Харькова 31 августа: траур, удар по Черкасской Лозовой
31.08.2024, 16:14
Под Харьков перекидывают бригаду ВС РФ, созданную для войны в Чечне
Под Харьков перекидывают бригаду ВС РФ, созданную для войны в Чечне
28.08.2024, 18:53
В громаде под Харьковом – «прилет»: горит дом, есть пострадавшие
В громаде под Харьковом – «прилет»: горит дом, есть пострадавшие
31.08.2024, 15:15
Взрыв слышно в Харькове: Синегубов подтвердил вражеские удары
Взрыв слышно в Харькове: Синегубов подтвердил вражеские удары
31.08.2024, 14:53
Уже известно о двух погибших в результате удара по Черкасской Лозовой
Уже известно о двух погибших в результате удара по Черкасской Лозовой
31.08.2024, 16:05

Новости по теме:

07:22
Юная художница погибла от обстрела Харькова: Жадан показал последний рисунок
19:18
Тело 17-летней девушки нашли в общежитии на Харьковщине, где произошел пожар
16:23
В ДТП погибла чиновница Харьковского горсовета: подробности
13:01
Из-за удара РФ по Купянску погибла женщина, еще одна – ранена
15:21
Удар КАБ по Харьковщине: погибла диспетчер газовой службы, ее муж тушил пожар

Вы читали новость: «Уже известно о двух погибших в результате удара по Черкасской Лозовой»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 31 августа 2024 в 16:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Женщина погибла в результате удара по селу Черкасская Лозовая, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".