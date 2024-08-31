Уже известно о двух погибших в результате удара по Черкасской Лозовой

По состоянию на 16:00 известно о двух погибших в результате удара по селу Черкасская Лозовая, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В частности, одна из погибших — женщина, ее данные устанавливаются, отметил Синегубов.

Напомним, взрыв слышали в Харькове около 14:50. В Малоданиловской громаде зафиксировали «прилет», сообщил ее глава Александр Гололобов. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что в 14:55 оккупанты ударили по селу Черкасская Лозовая. В результате обстрела горит дом. По последним данным, пострадали восемь человек.