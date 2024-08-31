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Вже відомо про двох загиблих внаслідок удару по Черкаській Лозовій

Суспільство 16:05   31.08.2024
Вікторія Яковенко
Вже відомо про двох загиблих внаслідок удару по Черкаській Лозовій скриншот

Станом на 16:00 відомо про двох загиблих внаслідок удару по селу Черкаська Лозова, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, одна із загиблих – жінка, її дані встановлюються, зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, вибух чули у Харкові близько 14:50. У Малоданілівській громаді зафіксували «приліт», повідомив її голова Олександр Гололобов. Голова ХОВА Олег Синегубов уточнив, що о 14:55 окупанти вдарили по селу Черкаська Лозова. Внаслідок обстрілу горить будинок. За останніми даними, постраждали вісім людей.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2024 в 16:05;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 16:00 відомо про двох загиблих внаслідок удару по селу Черкаська Лозова, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".