Вже відомо про двох загиблих внаслідок удару по Черкаській Лозовій

Станом на 16:00 відомо про двох загиблих внаслідок удару по селу Черкаська Лозова, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, одна із загиблих – жінка, її дані встановлюються, зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, вибух чули у Харкові близько 14:50. У Малоданілівській громаді зафіксували «приліт», повідомив її голова Олександр Гололобов. Голова ХОВА Олег Синегубов уточнив, що о 14:55 окупанти вдарили по селу Черкаська Лозова. Внаслідок обстрілу горить будинок. За останніми даними, постраждали вісім людей.