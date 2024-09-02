Женщину, которая брала $5 тысяч за брак с уклонистами, поймали в Харькове
В Харькове на горячем схватили 29-летнюю женщину, которая имеет ІІ группу инвалидности и организовала «свадебный бизнес» на желающих уйти за границу, сообщила Харьковская областная прокуратура.
29-летняя женщина из Винницкой области, имеющая II группу инвалидности, размещала объявления о заключении фиктивного брака с мужчинами, чтобы они выехали за границу, в группе в соцсети «Facebook».
Подозреваемая самостоятельно приезжала из Винницкой области к «клиентам» для оформления «брака» по месту их проживания. За такую «услугу» женщина получала от уклонистов $5 тысяч.
Женщину задержали возле отдела государственной регистрации актов гражданского состояния, где она после получения предоплаты в сумме $2,5 тысячи заключила фиктивный брак с уклонистом, сообщила Нацполиция.
Ей сообщили о подозрении в организации и содействии в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Женщине «светит» до 9 лет за решеткой.
Читайте также: Хотели выехать в Молдову за $6 тыс: мужчин с Харьковщины поймали у границы
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: жінка, женщина, люди с инвалидностью, Нацполиция, уклонист, фиктивный брак, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Женщину, которая брала $5 тысяч за брак с уклонистами, поймали в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 сентября 2024 в 15:20;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове на горячем схватили 29-летнюю женщину, которая имеет ІІ группу инвалидности и организовала «свадебный бизнес» на желающих уйти за границу, сообщила Харьковская областная прокуратура.".