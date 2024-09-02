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Женщину, которая брала $5 тысяч за брак с уклонистами, поймали в Харькове

Происшествия 15:20   02.09.2024
Оксана Якушко
Женщину, которая брала $5 тысяч за брак с уклонистами, поймали в Харькове

В Харькове на горячем схватили 29-летнюю женщину, которая имеет ІІ группу инвалидности и организовала «свадебный бизнес» на желающих уйти за границу, сообщила Харьковская областная прокуратура.

29-летняя женщина из Винницкой области, имеющая II группу инвалидности, размещала объявления о заключении фиктивного брака с мужчинами, чтобы они выехали за границу, в группе в соцсети «Facebook».

Подозреваемая самостоятельно приезжала из Винницкой области к «клиентам» для оформления «брака» по месту их проживания. За такую ​​«услугу» женщина получала от уклонистов $5 тысяч.

Женщину задержали возле отдела государственной регистрации актов гражданского состояния, где она после получения предоплаты в сумме $2,5 тысячи заключила фиктивный брак с уклонистом, сообщила Нацполиция.

Ей сообщили о подозрении в организации и содействии в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Женщине «светит» до 9 лет за решеткой.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2024 в 15:20;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове на горячем схватили 29-летнюю женщину, которая имеет ІІ группу инвалидности и организовала «свадебный бизнес» на желающих уйти за границу, сообщила Харьковская областная прокуратура.".