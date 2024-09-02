Жінку, яка брала $5 тисяч за шлюб із ухилянтами, спіймали у Харкові
У Харкові на гарячому схопили 29-річну жінку, яка має ІІ групу інвалідності та організувала «весільний бізнес» на охочих чкурнути за кордон, повідомила Харківська обласна прокуратура.
29-річна жінка з Вінницької області, яка має ІІ групу інвалідності, розміщувала оголошення про укладання фіктивного шлюбу з чоловіками, щоб вони виїхали за кордон, у групі у соцмережі «Facebook».
Підозрювана самостійно приїжджала з Вінницької області до «клієнтів» для оформлення «шлюбу» за місцем їхнього проживання. За таку «послугу» жінка отримувала від ухилянтів $5 тисяч.
Жінку затримали біля відділу державної реєстрації актів цивільного стану, де вона після отримання передоплати у сумі $2,5 тисячі уклала фіктивний шлюб з ухилянтом, повідомила Нацполіція.
Їй повідомили про підозру в організації та сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Жінці “світить” до 9 років за ґратами.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: жінка, люди с инвалидностью, Нацполиция, уклонист, фиктивный брак, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2024 в 15:20;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на гарячому схопили 29-річну жінку, яка має ІІ групу інвалідності та організувала «весільний бізнес» на охочих чкурнути за кордон, повідомила Харківська обласна прокуратура.".