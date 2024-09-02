Жінку, яка брала $5 тисяч за шлюб із ухилянтами, спіймали у Харкові

У Харкові на гарячому схопили 29-річну жінку, яка має ІІ групу інвалідності та організувала «весільний бізнес» на охочих чкурнути за кордон, повідомила Харківська обласна прокуратура.

29-річна жінка з Вінницької області, яка має ІІ групу інвалідності, розміщувала оголошення про укладання фіктивного шлюбу з чоловіками, щоб вони виїхали за кордон, у групі у соцмережі «Facebook».

Підозрювана самостійно приїжджала з Вінницької області до «клієнтів» для оформлення «шлюбу» за місцем їхнього проживання. За таку «послугу» жінка отримувала від ухилянтів $5 тисяч.

Жінку затримали біля відділу державної реєстрації актів цивільного стану, де вона після отримання передоплати у сумі $2,5 тисячі уклала фіктивний шлюб з ухилянтом, повідомила Нацполіція.

Їй повідомили про підозру в організації та сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Жінці “світить” до 9 років за ґратами.