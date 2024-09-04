14 боев на Купянском направлении состоялись с начала суток – Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении с начала суток состоялся один бой у Волчанска, который продолжается, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении российские войска 14 раз пытались штурмовать наши позиции вблизи Синьковки, Глушковки, Лозовой, Берестовой и Мясожаровки, бои продолжаются.