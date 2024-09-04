14 боев на Купянском направлении состоялись с начала суток – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении с начала суток состоялся один бой у Волчанска, который продолжается, сообщил Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении российские войска 14 раз пытались штурмовать наши позиции вблизи Синьковки, Глушковки, Лозовой, Берестовой и Мясожаровки, бои продолжаются.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: бой, Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 4 сентября 2024 в 16:57;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении с начала суток состоялся один бой у Волчанска, который продолжается, сообщил Генштаб ВСУ.".