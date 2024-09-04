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14 боев на Купянском направлении состоялись с начала суток – Генштаб ВСУ

Происшествия 16:57   04.09.2024
Оксана Якушко
14 боев на Купянском направлении состоялись с начала суток – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении с начала суток состоялся один бой у Волчанска, который продолжается, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении российские войска 14 раз пытались штурмовать наши позиции вблизи Синьковки, Глушковки, Лозовой, Берестовой и Мясожаровки, бои продолжаются.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2024 в 16:57;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении с начала суток состоялся один бой у Волчанска, который продолжается, сообщил Генштаб ВСУ.".