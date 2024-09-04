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14 боїв на Куп’янському напрямку відбулися від початку доби – Генштаб ЗСУ

Події 16:57   04.09.2024
Оксана Якушко
14 боїв на Куп’янському напрямку відбулися від початку доби – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку з початку доби відбувся один бій у Вовчанська, який продовжується, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку російські війська 14 разів намагалися штурмувати наші позиції поблизу Синьківки, Глушківки, Лозової, Берестового та Мясожарівки, бої тривають.

Читайте також: Різко зменшилася кількість боїв на Куп’янському напрямку: зведення Генштабу

Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «14 боїв на Куп’янському напрямку відбулися від початку доби – Генштаб ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2024 в 16:57;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку з початку доби відбувся один бій у Вовчанська, який продовжується, повідомив Генштаб ЗСУ.".