14 боїв на Куп’янському напрямку відбулися від початку доби – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку з початку доби відбувся один бій у Вовчанська, який продовжується, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку російські війська 14 разів намагалися штурмувати наші позиції поблизу Синьківки, Глушківки, Лозової, Берестового та Мясожарівки, бої тривають.