14 боїв на Куп’янському напрямку відбулися від початку доби – Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку з початку доби відбувся один бій у Вовчанська, який продовжується, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Куп’янському напрямку російські війська 14 разів намагалися штурмувати наші позиції поблизу Синьківки, Глушківки, Лозової, Берестового та Мясожарівки, бої тривають.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: бой, Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2024 в 16:57;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку з початку доби відбувся один бій у Вовчанська, який продовжується, повідомив Генштаб ЗСУ.".