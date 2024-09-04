Враг бил из РСЗО по Куриловке на Харьковщине: ранен пожилой мужчина

71-летний мужчина получил ранения в результате обстрела села Куриловка Купянского района около 16 часов 4 сентября, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

По предварительным данным, враг ударил по селу из РСЗО. Повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).