Враг бил из РСЗО по Куриловке на Харьковщине: ранен пожилой мужчина
71-летний мужчина получил ранения в результате обстрела села Куриловка Купянского района около 16 часов 4 сентября, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.
По предварительным данным, враг ударил по селу из РСЗО. Повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Купянский район, куриловка, обстрел, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 4 сентября 2024 в 20:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "71-летний мужчина получил ранения в результате обстрела села Куриловка Купянского района около 16 часов 4 сентября, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.".