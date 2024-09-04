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Враг бил из РСЗО по Куриловке на Харьковщине: ранен пожилой мужчина

Происшествия 20:34   04.09.2024
Елена Нагорная
Враг бил из РСЗО по Куриловке на Харьковщине: ранен пожилой мужчина

71-летний мужчина получил ранения в результате обстрела села Куриловка Купянского района около 16 часов 4 сентября, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

По предварительным данным, враг ударил по селу из РСЗО. Повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2024 в 20:34;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "71-летний мужчина получил ранения в результате обстрела села Куриловка Купянского района около 16 часов 4 сентября, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.".